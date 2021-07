Matej skrášľuje Košice netradičnými pouličnými maľbami: Wau, zničené múry mení na umelecké diela

Ošarpané múry mení na umelecké diela. Mladý Košičan Matej Rimai (20) sa po skončení školy dal na umenie.

Svojimi veľkými a farebnými streetartovými dielami mení zničené omietky na estetické grafiky. Najnovšie sa podujal pomôcť aj Gymnáziu M.R. Štefánika v Košiciach, kde donedávna študoval. Dlhoročný problém školy, ktorá na kompletnú opravu nemala dostatok financií, sa rozhodol vyriešiť bezodplatne a za vlastné. Milovník a tvorca pouličného umenia priznal, že od začiatku pandémie chodí mimo domu len vtedy, keď ide tvoriť diela.

Zničené múry či staré budovy sú jeho špecialita. Matej Rimai (20) sa posledné roky venuje skrášľovaniu verejných priestorov v Košiciach. Pestrofarebné a hravé diela si od vlaňajška užívajú aj žiaci viacerých materských škôl. “Vo voľnom čase sa venujem maľovaniu verejných plôch, väčšinou sprejmi. Snažím sa skrášliť a upraviť plochy, ktoré sú dlhodobo poškodené alebo zanedbávané,” prezradil o sebe mladý Košičan. O pomoc ho požiadalo aj jeho Gymnázium M.R. Štefánika v Košiciach, ktoré si už roky nevie rady s opravou poškodeného múru, ktorý poznačili aj vandali. Ako bývalý študent sa s radosťou pustil do práce. ”Maľba má reprezentovať školu a prezentovať ruskú aj francúzsku bilingválnu sekciu. Tento nápad bol iniciovaný pred dvomi rokmi, keď som tu ešte študoval, no vtedy sa nezrealizoval,” opísal Matej.

Celú grafiku urobil výlučne v čiernobielych farbách. ”Hodí sa to, aby zo Štefánika, jednej z najvýznamnejších osobností našej histórie, nekričali farby. Poznáme ho hlavne z historických fotiek, preto mi to takto sedelo najviac,” opísal Matej jeho tvorivý proces. Aj pri tomto diele sa stretol s pozitívnou reakciou domácich. “Sú radi, že sa poškodené časti zmenili na niečo zmysluplné a urobí im to krajší deň. Často sú to steny počmárané, ani nie grafitmi, ale len nejakými podpismi, čo nemá s umením nič spoločné,” zhodnotil Matej. Mladík priznal, že vďaka umeniu dokázal v zdravý prežiť pandémiu. “V podstate z bytu vychádzam, len keď idem maľovať steny,” dodal s humorom. Na svojom poslednom diele pracoval dva týždne. “Je to krásna práca na vzduchu, no zaberie vám to hodiny,” poznamenal.

Riaditeľka gymnázia Ivana Antoniová uviedla, že Matej u nich vlani maturoval. “Už vtedy sme vedeli o jeho aktivitách a tvorbe. Oslovila som ho, aby na základe školského loga urobil grafický návrh, ktorý sa nám veľmi páčil. Prišla pandémia a nebol na to priestor ani čas, a tak návrh ostal len na papieri,” opísala riaditeľka. Doplnila, že na jar ich oslovil starosta Starého Mesta Igor Petrovčík, či nevedia pre mladého umelca poskytnúť priestor na realizáciu. “Bol ním práve náš bývalý študent Matej. Keďže sme na celú maľbu nemali dostatok financií, zaplatili sme prekrytie škaredých kresieb základným náterom a náš bývalý žiak grafiku vytvoril za vlastné. Veľmi sa tešíme a držíme mu palce. Je od neho krásne, že pomáha ostatným, celá škola sme mu za to vďační. Vybral sa správnou cestou,” pochválila ho riaditeľka.