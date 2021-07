Deti dostali do rúk vysvedčenia: Ako sme zvládli covidový školský rok

Majú za sebou náročný školský rok!

Čakajú ich horúce prázdniny a pokoj od dištančnej výučby a zmätkov v dôsledku neustále sa meniacich pravidiel. Deťúrence Novému Času porozprávali, ako sa zlepšil či zhoršil ich prospech počas pandemického školského roka a tiež to, ako plánujú prežiť vytúžené letné prázdniny.

Prázdninovať budem v Nemecku

Ondrej (8), Svätý Anton

- Pre mňa bol školský rok ťažký, aj keď som mal na vysvedčení na polroka aj teraz na konci samé jednotky, radšej chodím do školy, to mi viac vyhovuje. Na prázdniny ideme za rodinou do Nemecka.

Za počítačom som aj raňajkovala

Laura (12), Nové Zámky

- Viac sa mi páčilo na online vyučovaní, mohla som za počítačom aj raňajkovať, bolo to voľnejšie a ľahšie ako pri klasickom vyučovaní. Mám rešpekt pred matematikou a fyzikou, čo sa tak ťažšie učilo, napríklad také uhly. Ale zase sa mi, naopak, lepšie počítalo. Cez prázdniny ideme s rodičmi na dovolenku na Slovensku, do Pribyliny. Budem chodiť von s kamarátmi, bicyklovať sa, na túry a určite si užijem kúpanie.