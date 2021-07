Talentovaná Emka utrpela vážnu zlomeninu: Nadanej klaviristke zachránili ruku!

Kvôli vážnej zlomenine ruky takmer prišla o svoj sen.

Talentovaná klaviristka Emka (10) z Humenného si na korčuliach zlomila ruku a nemohla cvičiť ani hrať na milovaný hudobný nástroj. Nebyť odbornej pomoci humenských lekárov, zlomenina mohla mať pre nadané dievča vážne následky. Na vynovenej rádiológii jej však ušili liečbu na mieru a ruku jej dali dokopy.

Emka (10) si v zime zlomila pravú ruku, keď sa bola s rodičmi korčuľovať. „Bola to posledná jazda a spadla som. Ani som netušila, že je zlomená, to som zistila až po príchode domov, keď som začala cvičiť na klavíri a začalo ma to veľmi bolieť,“ spomenula Emka.

S maminou hneď utekali do humenskej nemocnice, kde lekári vďaka moderným prístrojom zistili, že na pravej ruke má zlomeninu. Aj keď musela mať tri týždne sadru na ruke a zlomenina sa jej hojila tri mesiace, na klavír nezanevrela. „Hrala som aspoň ľavou rukou, aj keď pravou mi to ide lepšie. Bolo mi ľúto, že nemôžem hrať, ale potom som do toho hneď naskočila a aj Bacha už hrám v pohode,“ pochválila sa Emka.

Dueto s hviezdou

Pre odvážnu a vytrvalú hudobníčku si lekári pripravili prekvapenie - pozvali ju na slávnostné otvorenie nového rádiologického pracoviska. Emku v nemocnici za klavírom čakala Ľubica Čekovská (46), známa skladateľka a klaviristka, sestra slovenského hudobníka Mariána Čekovského (44). Ako mladá Humenčanka prezradila, splnil sa jej tak sen.

„Pani Čekovská je môj idol, veľmi som sa prekvapila a potešila, že som si s ňou mohla spoločne zahrať,“ povedala Emka s tým, že po hre s umelkyňou aj zabudla, že vôbec mala nejaké zranenie. Mladú Emku pochválila aj samotná Čekovská. „Je vynikajúca hudobníčka, hlavne veľmi oceňujem, že pri našej spoločnej hre išla do improvizácie, krásne a plynule. Myslím si, že má veľkú budúcnosť,“ zhodnotila ich dueto. Rodáčka z Humenného priznala, že každá zlomenina je pre hudobníka veľkým postrachom.

„Akákoľvek zlomenia ja vážna vec a potrebuje svoju rekonvalescenciu. Toho som sa celý život obávala, aby som nemala zlomený prst. Tieto úrazy sú veľmi nebezpečné, zvlášť pre hráčov na hudobný nástroj, a hlavné je, aby po zlomenine nemali trvalé následky,“ uzavrela Čekovská.