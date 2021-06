Dobré správy pre poistencov tejto zdravotnej poisťovne: Digitálny COVID preukaz EÚ si nájdu v aplikácii

Union zdravotná poisťovňa (ZP) sprostredkuje digitálny COVID preukaz EÚ cez svoju mobilnú aplikáciu.

Stačí, ak si aplikáciu poistenec stiahne. Informovala o tom Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union ZP.

Digitálne COVID preukazy EÚ začnú na území Európskej únie platiť od 1. júla. "Naši poistenci ich môžu získať na všetkých pobočkách po celom Slovensku alebo jednoducho cez mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej si môžu stiahnuť certifikát priamo do svojho mobilu," uviedla Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Union ZP. Platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ bude rovnaká, ako keby si ho poistenec stiahol cez štátny systém.

Aktuálnosť údajov v aplikácii bude závisieť od rýchlosti, s akou bude Union ZP dostávať dáta od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). "To znamená, že vždy, keď dostaneme najnovšie údaje, napríklad o tom, že niekto z našich poistencov bol zaočkovaný druhou dávkou vakcíny, automaticky to ihneď nahráme do systému bez ďalšieho zdržiavania," spresnila Dupaľová Ksenzsighová.

Dodala, že ako prvé nájdu vo svojich mobilných aplikáciách poistenci Union ZP certifikáty o očkovaní, neskôr pribudnú aj informácie o výsledkoch antigénových a PCR testov alebo aj o prekonaní ochorenia COVID-19. "Výhodou mobilnej aplikácie je, že poistenci nemusia zakaždým žiadať o aktualizáciu údajov v aplikácii, tie sa budú automaticky prepisovať na základe najnovších informácií od NCZI," uviedla Májeková.