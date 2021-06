Odvolávanie Matoviča z postu ministra financií, Zemanová reaguje: Túto vec poslanci SaS neurobia!

Poslanci SaS sa nebudú zapájať do diskusie k odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v pléne Národnej rady (NR) SR.

Pre TASR to potvrdila predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Na hlasovanie o odvolaní ministra však poslanci prídu. To, ako budú hlasovať, zatiaľ nepovedala. "Nebudeme sa zapájať do rozpravy, hlasovania sa zúčastníme," uviedla Zemanová s tým, že je to spoločná dohoda v rámci strany. Postup strany pri samotnom hlasovaní podľa slov Zemanovej liberáli oznámia až pred samotným hlasovaním. Uviedla tiež, že naďalej platí pozvanie pre Matoviča na rokovanie ich poslaneckého klubu.

V stredu na poludnie sa začalo v pléne NRSR odvolávanie ministra Matoviča. Rokovanie by malo pokračovať aj po 19.00 h, až do prerokovania návrhu. Pôvodne sa malo rokovanie začať už v utorok (29. 6.) podvečer, no po viac ako hodinovom presúvaní začiatku schôdze sálu opustili navrhovatelia odvolávania, parlament nebol dvakrát uznášaniaschopný, a tak mimoriadnu schôdzu prerušili.