Richard Sulík: SaS je jednotná! Záhadné slová pred odvolávaním Matoviča

Strana SaS je jednotná, svoj postup pri odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v Národnej rade (NR) SR oznámi pred hlasovaním.

Uviedol to šéf strany a vicepremiér Richard Sulík pred stredajším rokovaním vlády. "Mali sme spoločné sedenie republikovej rady a poslaneckého klubu, bola to plodná a konštruktívna debata," povedal Sulík s tým, že to, na čom sa dohodli, oznámia pred hlasovaním. Šéf liberálov odpovedal aj na otázky o rokovaniach o možnom prestupe niektorých členov strany Za ľudí do SaS. Skonštatoval, že nejaké rozhovory vedú, stretávajú sa a sú si blízki, no vzhľadom na vnútorné nevyriešené otázky v strane Za ľudí treba podľa neho tomuto procesu nechať čas.

Mimoriadna schôdza na odvolanie Matoviča sa mala konať už v utorok (29. 6.) podvečer. Jej začiatok sa však najskôr viac ako hodinu presúval, následne zo sály odišli všetci predkladatelia návrhu na Matovičovo odvolanie. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) potom otvoril 34. schôdzu, no pre opakovanú neuznášaniaschopnosť pléna ju rovno prerušil. Pokračovať by mala v stredu od 12.00 h.