Eduard Heger odovzdal vysvedčenia prvákom v Bratislave: Gratulácia od premiéra

Prváci na základnej škole na Sokolíkovej ulici v bratislavskej Dúbravke si v stredu prevzali vysvedčenia z rúk premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Predseda vlády, ktorý túto školu v minulosti navštevoval, im zagratuloval za dosiahnuté výsledky počas najťažšieho roka v školstve, ktoré krajina pre pandémiu zažila a zároveň poďakoval za trpezlivosť a vytrvalosť. "Dovoľte, aby som pogratuloval všetkým študentom k zvládnutiu tak náročného školského roka. A poďakoval sa za trpezlivosť a energiu, ktorú ste investovali do vzdelávania sa aj takýmto náročným spôsobom," skonštatoval na brífingu Heger.

Pripomenul, že mnohí nemohli počas aktuálne končiaceho školského roka chodiť do škôl a museli prepnúť na dištančné vzdelávanie. Napriek tomu sa však podľa premiéra veľmi dobre popasovali s touto výzvou, teda naučiť sa čo najviac cez počítač a byť odlúčení od kolektívu, ktorý je tak dôležitý. Vyzdvihol tiež ich trpezlivosť a vytrvalosť, s ktorými k vzdelávaniu pristupovali. Premiér ubezpečil, že vláda urobí všetko pre to, aby žiaci a študenti mohli do školských lavíc opätovne zasadnúť v septembri a aby do škôl mohli chodiť každý deň. "Aby informatika bola súčasťou ich výučby, ale nie preto, lebo musia ostať doma, ale preto, že sa chcú vzdelávať v tejto oblasti," zdôraznil Heger.

Vláda však podľa neho potrebuje pomoc občanov. Vyzval preto opätovne na očkovanie a obozretnosť pri dovolenke, najmä v zahraničí. Leto odporúča stráviť na Slovensku, čím sa zároveň podporí miestny cestovný ruch a domáci podnikatelia. Sám to má v pláne s rodinou, keď mu to pracovné povinnosti a čas dovolia.