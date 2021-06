Živnostníci, pozor! Od júla sa zmenia odvody, kto ich platiť nemusí?

Ak podnikáte a v minulom roku dosiahli vaše príjmy podľa vášho daňového priznania, ktoré ste podali do konca marca, aspoň 6 552,01 eura, od 1. júla platíte odvody na povinné dôchodkové a povinné nemocenské poistenie.

Ak ste túto hranicu neprekročili, až do 30. 6. 2022 sa vás povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne netýka. Nie každý živnostník je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to tak v začiatkoch podnikania, ako aj v niektorých prípadoch neskôr. Podmienkou platenia odvodov do Sociálnej poisťovne je výška príjmov z podnikania, ktorú ste dosiahli za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Pre platenie odvodov po 1. júli 2021 je rozhodujúcou hranicou 6 552,01 eura. Podľa toho, či ste v minulom roku zarobili aspoň toľkoto, budete alebo nebudete platiť odvody na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie. V každom prípade si počkajte na list zo sociálky, v ktorom vám oznámi vznik, zánik či trvanie poistenia, ako aj možnú novú výšku odvodov, ktoré musíte uhradiť už za júl do 9. augusta. Túto informáciu dostanete určite do 21. júla.

Tým, ktorí podali daňové priznanie za minulý rok až na konci júna, vzniká či zaniká táto povinnosť, čo sa týka Sociálnej poisťovne, až k 1. októbru. Pozor, výška zdravotného poistenia, ktorú hradíte svojej zdravotnej poisťovni, sa v lete nemení, novú sumu zdravotného poistenia vyrúbia poisťovne až k 1. januáru 2022.



Komu od júla vzniká poistenie