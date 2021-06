Nezabudnuteľný zážitok pre turistov v Rožňave: Sfárajú do podzemia ako baníci

Atraktívna prehliadka! Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre návštevníkov vzácnu novinku.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Vďaka výzve župy rozšírilo zážitkové centrum Sentinel o nový okruh Banská doprava. Po jazde na banskom vláčiku sa návštevníkom naskytne pohľad do chodby štôlne Alexander s autentickou predstavou práce v bani s príznačným hlukom.

„Po vjazde vláčika do štôlne sa návštevníci ocitnú v tme, a to priamo sediac v jeho vagónoch tak, ako sa presúvali aj kedysi samotní baníci,“ hovorí riaditeľ múzea Pavol Lackanič. „Po zastavení na konci trasy sa návštevníkom naskytne pohľad do chodby štôlne, kde za zvuku strojov prebieha čulý pracovný ruch. Atmosféra v tme a v hluku prostredia bane vytvára autentickejšiu predstavu o tom, ako to v reálnej bani fungovalo.“

Župan Rastislav Trnka si stojí za tým, že prostriedky z výzvy Tradície inšpirujú inovácie opäť splnili svoj účel. Župa podporila projekty v celkovej výške 116-tisíc eur. Prehliadkový okruh v Baníckom múzeu bude určite veľkým prínosom pre návštevníkov, ktorí v bani nikdy neboli. A ostatným pripomenie spôsob práce a technológií, ktoré sa využívali v 20. storočí pri dobývaní.