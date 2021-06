Pravidlá cestovania sa budú meniť: 7 dní karantény pre nezaočkovaných?

Pozitívne pre tých, ktorí sú už zaočkovaní a nie veľmi potešujúce pre druhú skupinu Slovákov.

Už v stredu bude vláda rozhodovať o tom, ako bude vyzerať cestovanie počas leta. Ústredný krízový štáb podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničia Martina Klusa (41) navrhol, aby zavakcínovaní ľudia mohli dovolenkovať v zahraničí bez obmedzení.

Nové pravidlá potešia aj tých, ktorí majú v pláne vycestovať aj mimo EÚ. Doteraz sa totiž krajiny delili na tri farby - zelenú, červenú a čiernu. Po novom by sa toto rozdelenie malo zrušiť a už bude dôležité len to, či ste zaočkovaní proti COVID-19 alebo nie.

„Všetci, čo sú už zaočkovaní, budú mať veľmi jednoduché cestovanie odkiaľkoľvek zo sveta. Čo je dobrá správa najmä pre tých, ktorí plánovali dovolenku mimo Európskej únie, ako napríklad Turecko, Jordánsko, Tunisko alebo Egypt. Menej dobrá správa je to pre tých, ktorí ešte zaočkovaní nie sú, pretože tých bude potom pravdepodobne čakať 7-dňová karanténa. Ešte o tom musí definitívne rozhodnúť vláda,“ povedal Klus pre TV JOJ.

Podľa Klusa neprichádza do úvahy, že by sme pre delta variant zavreli hranice úplne. „Nie. Toto neprichádza do úvahy. Práve vďaka tomu, že sa v tomto prípade budú preferovať individuálne tí, ktorí sú zaočkovaní. Práve na nich účinkuje delta variant podstatne menej,“ dodáva. V prechodnom období, ktoré by mohlo byť zhruba do polovice augusta, však budú platiť výnimky pre pendlerov či deti do 12 alebo 18 rokov.