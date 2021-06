Manželia z Mikulčíc si našli po vyčíňaní tornáda na dome nápis: Nočná mora sa naplnila!

Práce na Morave pokračujú a ľudia zasiahnutí tornádom robia všetko, aby mohli ako-tak fungovať. Šťastnejší domy opravujú, lenže desiatkam rodín musia príbytky zbúrať.

Po postihnutých obciach teraz chodia statici a určujú domy na demoláciu. Jedno X nastriekané reflexným sprejom na fasáde domu značí definitívnu skazu poškodenej stavby. Nastriekali ho aj na dom Michaely (50) a Pavla (53) z Mikulčíc (okr. Hodonín), ktorí v zničenom dome bývali celý život a teraz nemajú kam ísť.

Len ťažko sa dá opísať, čo prežíva rodina Houžvovcov z Mikulčíc. Pavol a Michaela boli v čase, keď im tornádo bralo všetko, čo majú, doma. Vyčíňanie živlu prežili len so šťastím. Ich dve dcéry boli vtedy v Brne, no keď sa dozvedeli, čo sa stalo, hneď sa vybrali na pomoc rodičom. „V Brne nebola ani kvapka. Ešte hodinu pred tornádom som s maminou hovorila, ako sa má a či sú v poriadku. Ani jednej z nás ani len nenapadlo, že za pár minút prídeme o všetko,“ zaspomínala na osudný deň s plačom dcéra Bára (28).

Keď sa tornádo formovalo nad Mikulčicami, otec tušil, že sa schyľuje k niečomu desivému. „Okamžite sa schoval do domu. Všetko pozamykal a neveril vlastným očiam, čo sa deje. Tornádo sfúklo vrchné poschodie kompletne. Utekal rýchlo za mamkou, či je v poriadku. Tá si našťastie ľahla do spodnej izby. Ak by si ľahla do vrchnej, dnes ju tu nemáme,“ prezradila Bára s tým, že sa pre preťažené linky nevedela rodičom dovolať. „Strašne som sa o nich bála, no keď konečne zdvihli telefón, vedala som, že aspoň žijú,“ dodala dcéra, ktorá sa po príchode hneď pustila do likvidácie škôd.