Ako chcú Sulík a Matovič spolu dovládnuť?! Analytik predpovedá politickú búrku už čoskoro

Pred vyše desaťročím spoločne začínali, teraz sa nemôžu ani cítiť. Minister hospodárstva Richard Sulík (53) a minister financií Igor Matovič (48) šponujú svoje vzťahy na maximum.

Krátko po vládnej kríze, ktorá pripravila šéfa OĽaNO o premiérsky post, sa chvíľku zdalo, že obaja vplyvní muži koalície k sebe nájdu aspoň akú-takú cestu. Dnes sú opäť na nože a zatiaľ čo Matovič hovorí, že SaS mal vyhodiť z vlády ešte pred rokom, Sulík otvorene sľúbil, že s Matovičom už v budúcnosti v jednej vláde sedieť nebude.

Ak sa nič zvláštne nestane, súčasnú štvorkoalíciu čaká ešte dva a pol roka vo vládnych funkciách. Odborníci tvrdia, že pri súčasne napätých vzťahoch bude zázrak, ak to dokáže. Najnovšie vyšponoval emócie medzi koaličnými partnermi SaS a OĽaNO práve Sulík, ktorý sa vyjadril, že s Matovičom už nebude sedieť v ďalšej vláde. Sulíkove ostré vyjadrenia prichádzajú po tom, čo mu Matovič na oči vyhodil nenakúpenie testov vlani pred Vianocami, ale aj sabotovanie protipandemických opatrení.

„Osobne si myslím, že zle zapnutým gombíkom bolo, že som nechal vyskakovať Sulíka a SaS ostatným koaličným stranám po chrbtoch. Od začiatku nám podrážali nohy, hneď to prvé video počas Veľkej noci. Chceli byť silou-mocou pekní na úkor zodpovednosti a troch koaličných partnerov. Vtedy sme mali SaS vyhodiť z koalície a bol by pokoj,“ povedal Matovič v rozhovore pre Aktuality.sk.

Vzťahy medzi oboma lídrami sú v súčasnosti na bode mrazu. Sulík sa netají tým, že skôr ako s Matovičom radšej komunikuje s premiérom za OĽaNO Eduardom Hegerom. Ten je podľa neho konsenzuálnejší typ a má plnú podporu SaS. Čo hovorí Sulík na to, že Matovič ho chcel vyhodiť z vlády? „Že už to nejde. Že má smolu. Mal to urobiť za prvej vlny, len na to nemal odvahu. Hrdina,“ konštatoval pred pár dňami Sulík. To, či vydržia štyri roky, však vidí jasne.

„Veď sa to výrazne zlepšilo. Ešte pred pár mesiacmi mal Matovič napríklad možnosť ma vyhodiť z vlády, teraz ju už nemá, lebo SaS sa postarala o to, že on už nie je premiérom,“ dodal Sulík pre webnoviny.sk. Už v najbližšej dobe sa očakáva predstavenie daňovo-odvodovej reformy z dielne Matoviča.