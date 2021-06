Prečo sme piaty najhorší v očkovaní z celej EÚ?! Čekan varuje, o toto si koledujeme

Stále zaostávame. Slovensko prekročilo hranicu dvoch miliónov zaočkovaných ľudí, no napriek tomu sme piaty najhorší v Európskej únii, čo sa týka vakcinácie.

Na stole je preto legitímna otázka, ako chce vláda ľudí motivovať, keďže tretia vlna je tu zrejme čo nevidieť. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) hovoril aj o lotérii či finančnej odmene, keďže experti očakávajú už v najbližších týždňoch príchod tretej vlny, ktorá môže spustiť opätovné plnenie nemocníc.

„Máme už 2 milióny zaočkovaných v Slovenskej republike a 1,8 miliardy zaočkovaných na svete. Experimentom je čakať na deltu nezaočkovaný. Všetky vyspelé krajiny masívne očkujú proti covidu a na celom svete je široký odborný konsenzus, že očkovanie je najlacnejšia a najefektívnejšia cesta von z pandémie,“ hovorí ministerstvo zdravotníctva, ktorému sa však nedarí dostatočne motitovať ľudí k vakcinácii.

Aktuálne je v čakárni niečo cez 40-tisíc ľudí. Slovensko je tak už dlhšie na chvoste EÚ a ku kolektívnej imunite sa blíži len hlavné mesto. V niektorých regiónoch záujem ledva prekračuje 25 % zaočkovanosť. „Vidím snahu ministerstva zdravotníctva riešiť túto situáciu, ale zrejme to bude vyžadovať omnoho väčšie kapacitné riešenia. Ja by som očakával, že sa nasadia minimálne také plošné prostriedky, aké boli počas plošného testovania. Minimálne v takom rozsahu by sme mali nasadiť zdravotníkov, logistiku, aby sme sa s tým vysporiadali,“ povedal Novému Času matematik Richard Kollár, ktorý vidí najväčšie riziko z tretej vlny až po začiatku školského roka.

Biochemik Pavol Čekan dodáva, že čísla zaočkovaných skutočne nie sú potešujúce a riskujeme, že u nás bude tretia vlna o niečo horšia. „Čo sa týka motivácie ľudí, tak si myslím, že prvým krokom by mala byť kontaktná kampaň a mobilné očkovanie. Čiže naozaj prísť s vakcínami k ľuďom, a treba sa začať venovať rizikovým skupinám, čiže starším ľuďom,“ povedal nám Čekan.

Zdravotnícky analytik Martin Smatana hovorí, že v Anglicku majú zaočkovaných v skupine 50+ oboma dávkami približne 19,56 milióna ľudí, čo je takmer 88 %. „Z populácie plne zaočkovaných 19,56 mil. zomrelo 50 ľudí. Z populácie vôbec neočkovaných 2,07 mil. ľudí zomrelo 38 ľudí. Nezaočkovaní zomierali 7,2 násobne viac ako očkovaní. V skupine mladších ako 50 rokov dokonca nezomrel nikto plne zaočkovaný, pričom až 6 nezaočkovaných,“ vysvetľuje Smatana.