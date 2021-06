Karanténa po návrate zo zahraničia?! Klus prezradil, aká zmena sa chystá: Toto mnohí počuť nechceli

Režim na hraniciach sa má sprísniť. Načrtol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

K téme sa v relácii Na telo plus vyjadril aj štátny tajomník Martin Klus, ktorý nemá dobré správy pre nezaočkovaných. Táto skupina by mala ísť podľa tajomníka po návrate zo zahraničia povinne do karantény. "Diskusia je ešte o tom, či to bude sedem, päť alebo dokonca menej dní," pokračoval. Klus predpokladá, že to bude sedem dní a v tento deň bude môcť človek podstúpiť PCR test. Do karantény by nezaočkovaní museli nastúpiť po návrate zo všetkých krajín. Schváliť to ešte musí vláda.

Klus dodal, že zmena by sa mala týkať len nezaočkovaných. "Tí, ktorí sú zaočkovaní by mohli začať plánovať dovolenku aj napríklad v obľúbenom Turecku."