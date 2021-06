Štátny tajomník Klus varuje Slovákov: Prosím vás, nerobte to, v záujme vášho zdravia a zdravia vašich blízkych

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) varuje pred obchádzaním pravidiel pri prekračovaní hraníc. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Ak to na Slovensku myslíme s kontrolou hraníc vážne, musíme nastaviť taký režim, aby to nefungovalo ako v súčasnosti. Mnohí ľudia si totiž dnes dávajú navzájom telefonicky vedieť, na ktorých hraniciach sa kontroluje a na ktorých nie,“ konštatoval Klus. Dodal, že vzhľadom na riziká delta variantu koronavírusu je podobné správanie nezodpovedné a neprípustné. „Prosím vás, nerobte to, v záujme vášho zdravia a zdravia vašich blízkych,“ zdôraznil štátny tajomník.

Klus odporúča očkovanie všetkým, ktorí sa chcú vyhnúť karanténe a testovaniu. Zaočkovaní ľudia sa totiž podľa návrhu Ústredného krízového štábu môžu vyhnúť domácej karanténe a testovaniu. „Zo semaforu, ktorý rozdeľoval krajiny na zelené, červené a čierne prechádzame do individuálneho systému. Ten nebude rozlišovať, odkiaľ človek prichádza, ale či je človek prichádzajúci na Slovensko zaočkovaný (oboma dávkami) alebo nie je zaočkovaný,“ konštatoval Klus.

Štátny tajomník tvrdí, že aj takto chcú motivovať tých, ktorí s očkovaním váhajú. Odvoláva sa na dôkazy o tom, že zaočkovaní sú menšími prenášačmi koronavírusu a ich priebeh ochorenia je mierny a menej nebezpečný ako v prípade nezaočkovaných. „Ak by sa teda aj niekto zaočkovaný nakazil v zahraničí a prišiel by späť na Slovensko, tak okrem toho, že je u neho oveľa menšia pravdepodobnosť prenosu na ďalšiu osobu, tak klinické následky, vrátane hospitalizácie, sú oveľa menej komplikované,“ povedal Klus.

Klus sa dotkol aj problematiky pendlerov, teda pravidelných cestujúcich, ktorí žijú v prihraničných oblastiach. Uviedol, že pri tejto skupine ľudí si vie predstaviť jej pravidelné bezplatné testovanie tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. „S tým súvisí aj diskusia o dostupnejšom RT-PCR testovaní pre občanov, keďže antigénovému testovaniu do istej miery zrejme ‚odzvonilo',“ uzavrel štátny tajomník.