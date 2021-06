Slovenskí policajti budú aj toto leto k dispozícii turistom v Chorvátsku: Tieto čísla si dobre zapíšte

Dvaja slovenskí policajti v utorok odcestovali autovlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) do Chorvátska. Slúžiť budú v dovolenkových destináciách Trogir a Crikvenica. Slovenským turistom budú k dispozícii do konca augusta.

Slovenskí policajti slúžia počas leta v Chorvátsku už od roku 2008. „Projekt nám tento rok prináša dve novinky. A to, že slovenskí policajti slúžiaci v slovenských uniformách budú mať aj slovenské telefónne čísla a ich presun prvýkrát zabezpečí ZSSK vďaka prvému autovlaku vypravenému z Bratislavy do Splitu,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (PZ) Katarína Keratová.

Policajti budú slúžiť v dvoch oblastiach. „Od 1. júla do 31. júla jeden v Trogire a druhý v Crikvenici, pričom 31. júla sa zrotujú a do Chorvátska vycestujú ďalší dvaja,“ podotkla s tým, že ak by sa zvýšil dopyt Slovákov o dovolenku v Chorvátsku, polícia flexibilne zareaguje zvýšením počtu vyslaných policajtov.

Občania sa na nich obracajú najmä pre dopravné nehody alebo iné škodové udalosti. „Tieto vyplývajú najviac z únavy vodičov. Taktiež sú to poriadkové udalosti, najčastejšie strata dokladov, drobné krádeže a podobne,“ povedal vyslaný príslušník Policajného zboru Roman Hájek. Vlani riešili slovenskí policajti 161 udalostí, v predpandemickom roku ešte o 219 viac.

„Tento vlak premáva dvakrát týždenne, v piatok a v utorok, s príchodmi hneď deň na to,“ spresnil predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň. Doplnil, že vlak dokáže z Bratislavy zobrať desať áut a z Viedne ďalších 20. Cesta do Splitu trvá približne 17 hodín. Autovlak vypravuje národný dopravca v spolupráci s rakúskym partnerom Österreichische Bundesbahnen.

Telefónne čísla, na ktoré sa môžu občania na policajtov obrátiť, sú pre Splitsko-dalmatínsku oblasť +421 908 723 526 a pre Primorsko-goranskú oblasť +421 908 723 525.