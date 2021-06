Michalovce zaskočilo rozhodnutie súdu v spore: Uhradiť museli takmer 173 000 eur

Súdny spor mesta Michalovce so žalobcom o úhradu odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena vyústil do potreby zmeny mestského rozpočtu.

Na základe rozhodnutia Krajského súdu (KS) Košice bolo mesto povinné uhradiť protistrane viac ako 155.000 eur s päťpercentným ročným úrokom od 1. marca 2019. Ako pre TASR potvrdila vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Iveta Palečková, samospráva už uloženú finančnú odplatu uhradila, aj keď rozhodnutie krajského súdu vníma ako nepredvídateľné.

"Prihliadnuc na najnovšiu judikatúru Najvyššieho súdu (NS) SR, že náhrada za zriadenie zákonného vecného bremena má povahu jednorazového plnenia, rozhodnutie KS, ktorým zaviazal mesto Michalovce na úhradu uvádzaného plnenia, mesto vníma ako nepredvídateľné, v zásadnom odklone od názoru NS SR," uviedla s tým, že mesto okrem dovolania podalo aj návrh na odklad vykonateľnosti predmetného rozhodnutia. Keďže však bolo rozhodnutie KS opatrené aj doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, čím sa v zmysle exekučného poriadku považuje za exekučný titul, samospráva "v snahe predísť exekučnému konaniu ..., a tak enormnému navýšeniu trov konania" spornú sumu vo výške 172.963,68 eura žalobcovi uhradila.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k tretej zmene rozpočtu, finančné prostriedky na splnenie si svojej povinnosti čerpalo mesto z bežných výdavkov mestského úradu, o 80.000 eur tiež znížilo výdavky na projekt výstavby prístreškov na kontajnerové stojiská. KS tiež žalobcovi priznal náhradu trov konania v plnej výške, konečnú sumu však zatiaľ nestanovil. "Mesto Michalovce sa snaží minimalizovať výšku súdnych poplatkov, a to prostredníctvom aplikácie ustanovení zákona o oslobodení od súdnych poplatkov," informovala Palečková v tejto súvislosti.

Žalobca si v konaní uplatňoval nárok na náhradu za obmedzenie jeho vlastníckeho práva k pozemkom zriadením zákonného vecného bremena. Podľa Palečkovej ide o spolu 18 parciel, pričom v prevažnej miere má ísť o pozemky pod cestnými telesami a ich priľahlých plôch a tiež o pozemky so zeleňou. Odvolávajúc sa na zákon z roku 2009 o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, mesto vyjadruje presvedčenie, že odplata za zriadenie zákonného vecného bremena mala byť vykonaná vo forme jednorazového plnenia a žalobca si ju mal uplatniť do roku 2012. Podľa Palečkovej právny názor mesta podporili viaceré rozhodnutia krajských súdov, a keďže mesto hospodári s verejnými zdrojmi, samospráva nepristúpila k dobrovoľnej úhrade požadovaného nároku. "Rozhodnutie NS SR podporilo právny názor mesta Michalovce a utvrdilo mesto, že dobrovoľná úhrada plnenia by bola v rozpore so záujmami občanov," uzavrela.