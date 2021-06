Koncoročné vysvedčenie si prevezme takmer 700-tisíc žiakov: Rodičia môžu využiť letné školy

Školské vyučovanie sa v tomto školskom roku skončí v stredu 30. júna. V tento deň si prevezme koncoročné vysvedčenie 486. 279 žiakov základných škôl (ZŠ) a 213.362 žiakov stredných škôl (SŠ), celkovo bezmála 700.000 žiakov.

Po prvý raz si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56.000 prváčikov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od štvrtka 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 30. augusta. Oddych čaká aj takmer 41.000 učiteľov ZŠ a viac ako 21.000 pedagógov SŠ. Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra.

Niektorí žiaci sa vrátia do lavíc aj počas prázdnin do takzvanej letnej školy, aby dobehli zameškané učivo v dôsledku prerušenej prezenčnej výuky v školách. Školy môžu realizovať letné školy od 9. do 27. augusta. Program doučovania žiakov základných a stredných škôl bude prioritne zameraný na tých žiakov, ktorí sa potrebujú doučiť a upevniť poznatky. Aj keď letná škola nebude prebiehať vo forme klasického vyučovania, jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

V porovnaní s minulým rokom sa do letných škôl budú môcť zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. Upevniť vedomosti a zručnosti plánuje 1024 žiakov SŠ a 18.031 žiakov ZŠ.

Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v takzvanom letnom režime. To znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy oznámiť rodičom spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti sústreďujú do niektorej z nich.