Životné minimum od júla stúpne: Aké zmeny to so sebou prinesie?

Životné minimum na dospelú osobu sa od 1. júla tohto roka zvýši o 1,5 %, teda o 3,23 eura na 218,06 eura.

Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré nadobudne účinnosť od 1. júla tohto roka. Na zvýšenie životného minima je naviazaných viacero dávok či daňových zvýhodnení. Od začiatku budúceho mesiaca pôjde nahor aj suma minimálneho predčasného dôchodku, príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti či maximálna suma náhradného výživného od štátu. Všetky tieto dávky rovnako ako životné minimum stúpnu o 1,5 %.

Suma minimálneho predčasného dôchodku bude od začiatku budúceho mesiaca predstavovať 261,70 eura, čo je nárast o 3,90 eura. Ide o jednu z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Ak totiž suma predčasnej starobnej penzie nepresahuje 1,2-násobok životného minima, čo bude od júla 261,70 eura, Sociálna poisťovňa túto dávku žiadateľovi neprizná.

Zvýšenie sumy životného minima tiež spôsobí to, že poisťovňa bude od júla väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Suma, ktorá musí penzistovi zostať po vykonaní zrážok, totiž dosahuje výšku životného minima. Kým do konca júna musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať 214,83 eura, od začiatku júla to bude 218,06 eura mesačne.