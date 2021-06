Pripravte sa na poriadne horúčavy aj intenzívne búrky: SHMÚ vydal výstrahy pre viaceré okresy

Na južnej polovici Slovenska v utorok hrozia horúčavy. Na severe sa môžu vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozorňuje svojimi výstrahami.

Výstraha pred vysokými teplotami hovorí o popoludňajších teplotách od 33 do 37 stupňov Celzia. Hornú hranicu budú atakovať teploty v okresoch na juhu západného a stredného Slovenska, pre ktoré platí od 14.00 do 18.00 h výstraha druhého stupňa. V ostatných okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického i Košického kraja očakávajú meteorológovia teploty do 33 až 34 stupňov Celzia, od 13.00 do 18.00 h je pre tieto okresy stanovená výstraha prvého stupňa.

Búrky majú prísť v okresoch v severnej polovici Slovenska taktiež popoludní, výstraha pred nimi platí pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a časť Košického kraja od 12.00 do 21.00 h.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 65 - 85 kilometrov za hodinu," dodávajú meteorológovia.