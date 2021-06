Hanuliaková odišla z postu šéfky pre zrušené občianstvo: Sú rozhodnutia exriaditeľky zoo platné?

Situácia v bratislavskej zoologickej záhrade sa po odchode doterajšej riaditeľky môže skomplikovať!

Júlia Hanuliaková (45) nastúpila na čelo zoo v novembri 2020. Po približne ôsmich mesiacoch sa pre nezrovnalosti okolo jej občianstva funkcie vzdala. Zoo, ktorá pod jej vedením vypovedala zmluvu s Dinoparkom, však stále dúfa, že sa problém vyrieši a Hanuliaková sa na svoj post vráti. Čo sa však zatiaľ stane so zmluvami, ktoré počas svojho pôsobenia podpísala?

V prípade odstúpenia exšéfky zoologickej záhrady v hlavnom meste sa stal zlomovým zákon o dvojitom občianstve. Hanuliaková, ktorá sa narodila na Slovensku, totiž ešte ako študentka odišla do USA, kde napokon získala tamojšie občianstvo. V prípade, že občan SR dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo, podľa našej legislatívy automaticky stráca to slovenské. Tento scenár sa týka aj Hanuliakovej, ktorá sa o strate svojho občianstva mala dozvedieť pri vybavovaní súkromnej záležitosti.

„Funkcie riaditeľky sa nevzdala preto, že by ňou nechcela byť. Počas pobytu v USA totiž získala občianstvo Spojených štátov amerických. Táto situácia jej formálne bráni vykonávať funkciu riaditeľky našej zoologickej záhrady,“ povedala hovorkyňa zoo Diana Burgerová.

Magistrát tvrdí, že Hanuliaková, ktorú zastupiteľstvo do funkcie riaditeľky vymenovalo v novembri 2020, prešla transparentným výberovým procesom. „Mesto nemalo v tom čase vedomosť o jej situácii s občianstvom a nastúpila v dobrej viere, že k tomu neexistujú žiadne prekážky,“ informuje hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Čo sa stane so zmluvami?

Počas uplynulých týždňov sa o zoo a jej teraz už bývalej riaditeľke písalo najmä v súvislosti s vypovedaním zmluvy s českou spoločnosťou West Media, ktorá v areáli záhrady prevádzkovala Dinopark. Vedenie zoo v tomto prípade hovorilo o dlhodobo nevýhodnej spolupráci a taktiež o právnych nedostatkoch vo vzájomnom kontrakte. Prevádzkovateľ atrakcie naopak tvrdí, že výpoveď zmluvy nebola legislatívne v poriadku a z tohto dôvodu sa obrátil na súd.

Otázne preto je, aký vplyv bude mať dôvod Hanuliakovej odstúpenia na platnosť právnych úkonov, ktoré počas vykonávania svojej funkcie zrealizovala. Podľa mesta však problém so zmluvami, ktoré podpísala, nenastane a zoo je nimi, rovnako ako aj ostatnými právnymi úkonmi, naďalej viazaná. „Problém Júlie Hanuliakovej so štátnym občianstvom nemá vplyv na zmluvy a právne úkony zoo, ktoré vykonala,“ priblížila Rajčanová. Právnik však tvrdí, že o tom by musel napokon rozhodnúť súd.