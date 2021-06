Milé prekvapenie v komárňanskom domove dôchodcov: Návšteva psíkov spôsobila zázrak!

Obrovské dojatie z neobvyklej návštevy! Starenky a starčekovia z domova dôchodcov v Komárne sa tešili z návštevy štvornohých miláčikov.

Psiu spoločnosť si neskutočne užívali a podľa slov riaditeľky zariadenia sa tam diali doslova zázraky. Na takú obrovskú nádielku lásky v domove dôchodcov v Komárne nikdy nezabudnú. Za úmyslom potešiť ich stoja dve energické ženy so srdcom na správnom mieste, riaditeľka domova Hedviga Polgárová (43) a majiteľka výcvikovej školy Silvia Hannová (44), ktorá sa odborne venuje psom už od svojich desiatich rokov.

„Pôvodne som rozmýšľala, že tu budeme mať psíka, tak som oslovila Silviku, nech nám poradí. To je však nepriechodné z viacerých dôvodov, prišla však s návrhom, že prídu na návštevu,“ vysvetľuje riaditeľka zariadenia. A tak sa v príjemnú slnečnú nedeľu šesť psov so svojimi majiteľmi vybralo na neobvyklú návštevu k starčekom. „Mali sme prísť na hodinu, no nakoniec sme nevedeli odísť a hodina a pol ušla, ani sme nezbadali. Majiteľov psov som vybrala podľa povahy miláčikov, sama som tam mala dvoch. Užívali si to obe strany, bolo to niečo úžasné,“ hovorí s nadšením Silvia. Za všetko hovoril úsmev na tvárach starkých.

„To som u nich už dlho nevidela. A diali sa aj zázraky. Keď som videla ľudí, ktorí sú odkázaní na chodúľku a barle a neurobia bez toho ani krok, ako ich stále hľadajú a zrazu na všetko zabudli a ponáhľali sa von. Zrazu prešli i bolesti a zostala len radosť,“ s dojatím opisuje stretnutie plné lásky riaditeľka. Jej slová môže potvrdiť spokojná seniorka Mária (84): „Boli to krásne chvíle, už sa tešíme na ďalšie. Veľmi sme si to užili.“