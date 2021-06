K Maťkovi sa správal ako beštia, otec už pozná trest za brutálne týranie: Nespokojná starká reagovala jedinou vetou

Už pozná výšku trestu. Beštiálny otec Marek (32) z Hronca (okr. Brezno), ktorý podľa obžaloby roky týral svojho synčeka Maťka (6), až ho naposledy dobil takmer na smrť, dostal za týranie blízkej a zverenej osoby 10,5 roka natvrdo.

S rozhodnutím súdu však nie je spokojný a na mieste sa odvolal, prípad tak preberie krajský súd. Marek totiž tvrdí, že chlapčeka bila manželka Monika. Marek, ktorý mal syna podľa obžaloby biť, lebo si myslel, že nie je jeho, napokon dostal 10,5 roka. Rozhodol o tom sudca Okresného súdu v Brezne.

„Obžalovaný sa uznáva za vinného za zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Opakovane fyzicky a psychicky ubližoval synovi Martinovi v úmysle zmeniť správanie maloletého tak, aby vyhovovalo jeho predstave,“ konštatoval sudca. Chlapčeka mal otec biť už ako dvojročného. „Niekoľko hodín musel stáť tvárou k dverám. Odopieral mu v tom čase stravu. Povedal, že darebáka chovať nebude,“ doplnil sudca.

Bitie Martinka sa malo stupňovať, až bolo na dennom poriadku. „Udieral ho do hlavy a tela a kopal ho. Mal pomliaždeniny na hlave a tele,“ dodal sudca. Týranie vtedy len 4-ročného synčeka vyvrcholilo 25. novembra 2019. „Udrel Martina v oblasti hlavy, ten narazil do dverí a spadol na zem, kde ho dvakrát kopol a pristúpil mu brucho. Martin utrpel vnútrolebečné krvácanie, opuch mozgu a krvácanie do mozgu. Mal pomliaždený hrudník, čelo a slezinu,“ ozrejmil sudca s tým, že dieťa utrpelo život ohrozujúce poranenie mozgu. Otec tak podľa súdu Martinkovi spôsobil ťažkú ujmu na zdraví s trvalými následkami.

Starkej sa zdá trest nízky

Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, pretože beštiálny otec sa hneď odvolal. Zo všetkého totiž viní svoju ženu Moniku. „Ja som svojho syna nebil, to bola manželka,“ tvrdí stále Marek. Podľa prokurátora Daniela Komoru bude chlapček v ďalšom živote určite poznačený, no verí, že si ponesie čo najmenšie následky. „S takýmto brutálnym zaobchádzaním som sa ešte nestretol,“ zhodnotil Komora.

Starkej Janke, ktorá sa o Maťka stará, sa vymeraná výška trestu máli. „No nie je to dosť za to, čo spravil vlastnému dieťaťu,“ stroho povedala babka s tým, že na Maťkovi sa týranie viditeľne podpísalo. „Aj si na všetko spomína a o otcovi v dobrom nehovorí. Zanechalo to následky, ani do školy nejde od septembra, ako by mal, ale má odklad,“ zakončila obetavá babka, ktorá má Martinka zvereného do opatery.