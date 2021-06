Auto preletelo z Nitry do Bratislavy za 25 minút: Cena za AirCar vás zaskočí

Pamätáte si na film Návrat do budúcnosti? Práve v ňom sa prvýkrát objavilo lietajúce auto.

To, čo bolo v roku 1985 sci-fi, je dnes aj vďaka projektu Slováka Štefana Kleina realitou. Funkčný prototyp AirCar sa pomaly už pripravuje na sériovú výrobu, a tak absolvuje veľa zaťažkávajúcich skúšok. Pred pár dňami absolvoval najdlhší let. Z letiska v Nitre preletel do Bratislavy za 25 minút, pričom jazda po cestách zaberie hodinu a 20 minút. Toto auto sa zmení na lietadlo za dve a pol minúty a za rovnaký čas sa transformuje späť na auto.

Prototyp slovenského vynálezcu a dizajnéra Štefana Kleina a jeho spoločnosti Klein Vision v týchto dňoch prechádza sériou zaťažkávajúcich testov. AirCar s cenou predbežne odhadovanou na vyše pol milióna eur, absolvovalo zatiaľ najdlhší let. Vyštartovalo z nitrianskeho letiska na bratislavské a 80-kilometrovú trasu zvládlo za 25 minút. „Mašinka išla skvelo,“ zhodnotil cestu samotný konštruktér Štefan Klein, ktorý už plánuje aj verziu s motorom o výkone 300 koní. „Potom tento úsek preletí rádovo v minútach,“ dodal.

Blízko cieľa

Klein očakáva najväčší záujem z krajín, kde nie je rozvinutá cestná infraštruktúra a zároveň je treba sa presúvať na väčšie vzdialenosti. Experimentálny prototyp musí dokončiť povinných 50 hodín letových skúšok podľa požiadaviek leteckého úradu. Teraz ich má za sebou už vyše 40. Po prekročení tejto hranice bude Klein hľadať kupca a venovať sa novému prototypu.

AirCar v číslach: