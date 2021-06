Osudy ľudí nás nenechali ľahostajnými: Takto Slováci pomáhajú po besnení tornáda, slová dobrovoľníčky vás zasiahnu

Ukázali, že majú obrovské srdcia! Mohutná vlna solidarity sa spustila hneď po tom, čo na južnej Morave vo štvrtok večer vyčíňalo tornádo.

Ľuďom z niekoľkých obcí a miest v blízkosti našich hraníc živel zničil majetok, pripravil ich o strechy nad hlavou a niektorým zobral aj to najcennejšie, čo mali.Nosia potraviny, drogériu, lieky či stavebné materiály, ktoré sú tak veľmi potrebné. Mnohí neváhali vysúkať si rukávy a robiť na mieste všetko, čo je potrebné. Odkiaľ merali cestu do postihnutej oblasti a ako pomohli?

Druhé najničivejšie

Tornádo na juhu Moravy dosiahlo štvrtý z piatich bodov Fujitovej stupnice, ktorá slúži na hodnotenie rotujúceho vetra. Pre Českú televíziu to v pondelok potvrdil Martin Setvák z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorológovia si spočiatku neboli istí, či majú tornádo z juhu Moravy zaradiť do tretej alebo vyššej kategórie z piatich. Žiadne silnejšie než z kategórie F3 totiž doteraz v Česku nezdokumentovali. Podľa Setváka je už však teraz isté, že dosiahlo kategóriu F4. Tornádo v tejto druhej najničivejšej kategórii dokáže zboriť dobre postavené domy - a tie so slabšími základmi odfúkne preč rovnako ako automobily. Vietor dosahuje v nárazoch rýchlosť 330 až 420 kilometrov za hodinu.