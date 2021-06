Opoziční poslanci chcú odvolať ministra Matoviča, strana OĽANO reaguje: Jasný odkaz

Minister financií SR Igor Matovič má plnú dôveru poslaneckého klubu OĽANO.

Informoval o tom Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Matovičovi spolustraníci vyjadrili presvedčenie, že súčasný podpredseda vlády obhajoval vo verejnej funkcii vždy záujmy občanov. Predkladatelia návrhu na Matovičovo odvolanie sú, naopak, podľa OĽANO morálne nespôsobilí na takéto iniciatívy. "Strana Smer a jeho Hlas okrem iného za sebou zanechali obrovský investičný dlh nemocníc, nízku efektivitu poskytovania zdravotníckych služieb a doslova zdecimovaný stav zdravotných sestier. Súčasná vláda tak bojuje nielen s pandémiou, ale aj chaosom a rozvratom, ktorý po sebe títo ľudia v zdravotníctve zanechali," upozornilo OĽANO.

Šéfa Hlasu Petra Pellegriniho rovnako kritizujú za jeho pôsobenie v exekutíve štátu, riadenie digitalizácie i prizeranie sa deformácii súdnictva a princípov právneho štátu. "Aj keď to vzhľadom na charakterovú výbavu predstaviteľov Hlasu nepredpokladáme, uvítali by sme, keby sa namiesto tohto bezočivého politikárčenia radšej venovali výzvam na očkovanie a prestali tak hazardovať so zdravím a životmi obyvateľov," dodali poslanci OĽANO.

Návrh na odvolanie expremiéra podali opoziční nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Ich predseda Peter Pellegrini uviedol, že návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podporilo 39 opozičných parlamentných poslancov. Dôvodom na vyjadrenie nedôvery má byť politická zodpovednosť Matoviča za chaotický stav a za rozklad štátu, ktorý spôsobil na poste premiéra a prispieva k nemu i vo funkcii ministra financií.