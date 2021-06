Tornádo preverilo poistenie nehnuteľností a domácností, analytici varujú: Pri tomto spozornite!

Tornádo spred pár dní blízko slovenských hraníc podľa analytikov ukazuje, ako je dôležité kvalitné poistenie majetku.

Ľudia by mali zároveň spozornieť už pri existujúcom poistení. Riziko víchrice je síce štandardným poistným rizikom zahrnutým v poistnom krytí, no náhrada škody nemusí byť dostatočná, ak dom alebo byt nie je poistený na jeho reálnu hodnotu.

"Ceny nehnuteľností za posledné roky prudko rastú. Ak ste tomuto vývoju neprispôsobili aj poistné sumy vášho poistenia nehnuteľnosti, ste pravdepodobne podpoistení. A v tom prípade, ak by bol váš dom alebo byt totálne zničený, poisťovňa by vám nevyplatila dostatok peňazí na to, aby ste si mohli kúpiť alebo postaviť nehnuteľnosť rovnakej veľkosti a kvality," vysvetlila úverová analytička Swiss Life Select Slovensko Zuzana Šimonová.

Podľa poistného analytika spoločnosti Petra Mockera nie je ničím výnimočným stretnúť klienta aj s poistnými zmluvami, ktoré sa neupravovali desiatky rokov. V týchto prípadoch sú ľudia často poistení na zlomok reálnej hodnoty ich majetku. "Byť poistený zle, je ako nebyť poistený vôbec, iba o niečo drahšie. Preto by sa mali majetkové poistenia, najmä v čase rastu cien nehnuteľností, prehodnocovať aspoň každé dva či tri roky," odporučil Mocker. Pri poistení majetku si ľudia často v snahe ušetriť vyberajú pri poistnom krytí len poistenie domácnosti, prípadne len poistenie nehnuteľnosti. Prax však podľa analytikov ukazuje, že klienti by mali mať poistenie okrem budov aj zariadenia. Kúpiť samotné zariadenie totiž môže byť rovnako nákladné, ako opraviť poškodenú nehnuteľnosť. "Vodovodné škody, požiar či výbuch plynu môžu napáchať značné škody a sú stále pravdepodobnejšie ako samotné tornádo, o ktorom sa teraz tak veľa hovorí. Kompletné poistenie je dostupné a má veľký zmysel," dodal Mocker.