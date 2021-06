Ako to vidí s ďalšou vlnou pandémie Krčméry: Môže prísť už onedlho! Kedy sa vrátime do normálu?

Ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu by podľa infektológa Vladimíra Krčméryho mohla prísť v auguste s príchodom dovolenkárov zo zahraničia.

Očakáva, že naspäť „do normálnej situácie by sa Slovensko mohlo dostať v septembri či októbri. Povedal to v pondelok počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ).

Predpokladá, že krajina bude lepšie pripravená. Myslí si, že tretia vlna bude mať podobu „tlejúcej choroby“. Pripustil, že plošné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je predmetom debát. "Má to svoju logiku, ale naráža to na vyjadrenia, ktoré máme z ministerstva spravodlivosti a z Ústavného súdu SR, kde je možné akékoľvek, či už povinné testovanie alebo povinné očkovanie zaviesť len vtedy, ak by bol určitý stupeň výnimočného stavu," povedal.

Zároveň hovorí o ľuďoch, ktorí majú právo nebyť infikovaný. Krčméry však hovorí, že téma povinného očkovania dospelých je logická, ale nie je populárna. Predpokladá však, že by sa mali určité skupiny obyvateľov očkovať. Myslí si, že benefit pre nich bude väčší ako námietky oponentov.