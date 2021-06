Polícia je pripravená spustiť kontroly na hraniciach: Do úvahy prichádza aj ten najprísnejší režim!

Policajný prezident Peter Kovařík tvrdí, že má COVID automat na hraniciach pripravený a čaká len na rozhodnutie epidemiológov na ústrednom krízovom štábe.

Vyhlásil to dnes pred jeho zasadnutím.

Kovařík povedal, že polícia je pripravená tak, že má stanovené, koľko hodín sa na ktorých hraničných prechodoch bude strážiť. Všetko to podľa neho súvisí od toho, v akej farbe sa daný hraničný prechod bude nachádzať. „Máme to pripravené vo variantach od najmenšieho kontrolného mechanizmu, až po najprísnejší, kde sa bude strážiť 14 hodín denne sedem dní v týždni,“ povedal a dodal, že všetko to bude závisieť od epidemickej situácie. „Teraz sme v zelenom pásme, čiže kontroly sú päť hodín cez deň a tri hodiny v noci. Dve hodiny denne kontrolujeme každé jedno auto,“ povedal Kovařík.

Podľa neho je problematické zistiť, odkiaľ cestujúci pred prekročením slovenských hraníc prišli. „Reálne sa môžeme opýtať osoby, odkiaľ ide, ale nemáme dáta v takom režime, aby sme dokázali vidieť, že v čase keď osoba prekračuje a deklaruje, že prichádza z nejakého členského štátu, či medzitým neprišla z inej krajiny,“ povedal policajný prezident. Dúfa, že dnešné rokovanie pomôže tieto pravidlá nastaviť.