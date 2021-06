Dominika snaha zachrániť topiaceho sa kamaráta († 19) takmer stála život: Otrasený otec opísal momenty hrôzy

Zábava pri vode si v posledných dňoch vypýtala hneď niekoľko obetí. Dušan († 20) z Prakoviec (okr. Gelnica) sa utopil na jazere Turzov potom, čo precenil sily a vošiel do príliš hlbokej vody.

Snažil sa ho zachrániť kamarát Dominik (19), ktorého topiaci sa Dušan stiahol so sebou. Zachránili ho svedkovia, no dvadsiatnika sa zachrániť nepodarilo. Akoby toho nebolo málo, ďalšie obete si voda vyžiadala v obci Soľ (okr. Vranov nad Topľou), kde prúd strhol malého Mareka († 9) a na Domaši, kde v nedeľu vylovili potápači telo utopeného mladíka († 20).

Dominikov otec Dominik (62) Novému Času so slzami v očiach opísal, že jeho syn robil čo mohol, aby kamaráta zachránil, no takmer sa mu to stalo osudným. „Syn išiel topiaceho sa Dušana zachrániť, ale plával k nemu spredu, Dušan ho schmatol a stiahol do vody, je to zrejme automatická reakcia, keď sa človek topí, hneď sa chytá niečoho. Dominik ho vtedy od seba odsunul, no Dušan ho chytil za nohavice a znovu ho stiahol,” prezradil otec Dominika, čo sa dopočul od svedkov udalosti.

Keď jeho syna vytiahli na breh svedkovia, nemal pulz. „Začali ho hneď oživovať, zrazu sa prebral a vydávil zo seba vodu. Pod vodou bol až 3 minúty,” dodal šokovaný otec s tým, že veľkú rolu tam zrejme zohral alkohol. „Podľa lekára bol môj syn triezvy, mohol mať v sebe možno pol piva. Známy mi však povedal, že nebohý Dušan mal mať v sebe veľa alkoholu, čo mu zistili pri pitve,” uviedol otec, ktorého syn bojuje o život v nemocnici v Krompachoch.