Botanická záhrada, aká nemá obdoby v celej strednej Európe: Kúsok Arizony v Bojniciach!

Parádna výstava! Len dve minúty pešo od Bojnického zámku vyrástlo na zelenej lúke niekoľko skleníkov.

Vnútri panujú podmienky, aké sú bežné v tisícky kilometrov vzdialenom severnom Mexiku či Južnej Amerike. Botanická záhrada, aká vyrástla v Bojniciach, nemá obdoby v celej strednej Európe. Pestovateľ kaktusov Jozef Šráni tu vytvoril ideálne prostredie pre stovky kaktusov a návštevníci tu nájdu aj poriadne staré kúsky...

Kto by nepoznal scenérie vyprahnutej krajiny s kaktusmi z nezabudnuteľných westernov. Rovnaký pohľad sa naskytne aj návštevníkom Bojníc. „Chcel som k Bojnickému zámku a zoologickej záhrade pridať ďalšiu atrakciu,“ prezradil s úsmevom Jozef Šuráni, ktorý skleníky naplnil exotickými kaktusmi.

„Chcel som ukázať ľuďom, ako vyzerá púšť severného Mexika, južnej časti Ameriky, Arizony, Texasu a Kalifornie, Argentína, Peru a Bolívia. Približne pred 10 rokmi vo mne dozrelo presvedčenie, že chcem ukázať aj iným tú krásu. Nechcel som, aby to bol črepník vedľa črepníka, ale aby to bolo tak, ako to rastie vo voľnej prírode,“ prezradil nadšený pestovateľ a dodal, že všetky vypestoval sám.