Na letné školy bude smerovať viac ako milión eur: Gröhling o ďalších novinkách

Na letné školy, ktoré sa budú v auguste organizovať pre žiakov základných a stredných škôl, bude smerovať 1,24 milióna eur.

Vyplýva to z vyhodnotenia podporených projektov, o ktorom na svojom profile informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Ide o projekt, ktorý fungoval aj minulé leto. Ak majú žiaci záujem, škola im môže pripraviť vzdelávacie aktivity cez leto, ktoré finančne podporíme," uviedol Gröhling. Do výzvy na letné školy sa zapojilo podľa slov šéfa rezortu školstva 419 základných škôl a 34 stredných odborných škôl, pričom boli podporené všetky projekty, ktoré splnili podmienky.

Letné školy sú súčasťou opatrení ministerstva školstva na zmiernenie dosahov krízového obdobia počas epidémie ochorenia COVID-19. Organizovať sa budú v auguste. Zámerom je poskytnúť žiakom možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021.

Rezort školstva vyhodnotil aj projekt s názvom Predškoláci, pričom materské školy budú podporené sumou 1,93 milióna eur. Ide o výzvu na zakúpenie vybavenia do nových tried v materských školách, ktoré vzniknú pre päťročné deti. "Na jednu triedu poskytujeme dotáciu do sumy 10.000 eur. Tie sú určené na učebné pomôcky a didaktické hračky, ale tiež nábytok či vybavenie kúpeľní a spální. Podporené boli všetky žiadosti, ktoré prišli a splnili určené podmienky," zhodnotil šéf rezortu školstva. Ďalšie tri milióny eur poskytne rezort školstva na nový personál v materských školách, ktorý bude potrebný pri otvorení nových tried pre päťročné deti.

Koncom týždňa bol vyhodnotený aj projekt Modernejšia škola, podporených bolo 44 žiadateľov v celkovej sume 3,5 milióna eur. "Tu nám žiadosti až desaťnásobne presiahli alokovaný rozpočet. Ukazuje sa, že modernizačný dlh v školách je očividne obrovský a potrebujeme omnoho väčšiu alokáciu. Nemohli sme tak podporiť všetkých, ale nepodporené projekty nepôjdu do koša," povedal minister školstva. Ako doplnil, odkladajú si ich do "zásobníka" a budú sa snažiť na tento účel vyčleniť ďalšie financie, keďže vidia, že záujem modernizovať priestory škôl je naozaj veľký.