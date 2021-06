Poslanec OĽANO Šíbl: Slovensko si vychovalo populáciu medveďov, ktorí stratili plachosť

Problém s medveďmi bol na Slovensku dlhodobo zanedbávaný a krajina si tak vychovala populáciu synantropných medveďov.

Tie stratili plachosť, a tak vzniká väčšie riziko stretu s človekom. Pre TASR to povedal poslanec Národnej rady SR a ochranár Jaromír Šíbl (OĽANO). Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR radí, že ak chce človek predísť stretu s medveďom, mal by urobiť všetko pre to, aby ho zviera zaregistrovalo z veľkej vzdialenosti.

"Medveď je divé zviera, ktoré sa bojí človeka a máme tu určitú časť populácie, ktorá stratila túto prirodzenú plachosť a schádza do ľudských sídel," povedal Šíbl. Dodal, že tam potom vzniká zvýšené riziko konfliktov. Myslí si, že systém ministerstva životného prostredia, že o odstrele či prípadnej eutanázii jedincov budú rozhodovať ochranári, a nie poľovníci, je dobrý. Podľa Šíbla však treba zvýšiť intenzitu činnosti odborníkov.

Pri pohybe v oblastiach s výskytom medveďa je podľa ŠOP potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré pravdepodobnosť stretnutia s medveďom minimalizujú. "Dôležité je dať o sebe vedieť hlasitejším akustickým prejavom a vyhýbať sa hustým porastom, kde medvede často oddychujú," hovoria ochranári.

Zdôrazňujú, aby ľudia nezabudli na voľne pusteného psa, ktorý dokáže medveďa zacítiť, vyrušiť a priviesť k svojmu pánovi. Preto by mal byť pes v prírode na vôdzke.