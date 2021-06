Aká je šanca, že na Slovensku vznikne tornádo? Odporúčania meteorológa treba brať vážne

Frekvencia tornád na Slovensku je podľa meteorológa taká nízka, že väčšina populácie ho považuje za nemožný jav.

Pre TASR to uviedol meteorológ Miroslav Šinger zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Predpokladá, že tornáda s nízkou intenzitou sa na Slovensku vyskytli, ale nezasiahli obývanú oblasť.

Na našom území je podľa meteorológa päťpercentná šanca, že zo supercelárnej búrky vznikne aj tornádo. Človek väčšinou nemá šancu identifikovať, že v jeho blízkosti vzniklo tornádo alebo sa k nemu blíži. Zaznamenať to vedia iba špeciálne meteorologické prístroje, tornádo vie človek spozorovať len vizuálne, hovorí Šinger.

Tornádo spôsobuje zranenia tým ľuďom, ktorí od neho neodhadnú bezpečnú vzdialenosť. Šinger vysvetľuje, že tornádo ide veľkou rýchlosťou a vymršťuje okolo seba trosky a práve tie môžu ľuďom spôsobiť zranenia. "Ak máme možnosť, treba odísť. Je ťažké vyhodnotiť, kam tornádo smeruje. Často nemá presný pohyb, pretože je vlnitý. Môžeme sa pri ňom pomýliť desať až 50 metrov, čo pri možnostiach odchodu túto šancu znižuje," povedal meteorológ.