Sulík adresoval Matovičovi jasný odkaz: V ďalšej vláde s ním sedieť odmieta

Minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík nebude v ďalšej vláde „sedieť” s ministrom financií a predsedom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom.

Povedal to v dnešnej diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza. Nezaradený poslanec Richard Raši pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD jednoznačne nepovedal, či by uprednostnil vládu so Smerom-SD a SaS. Rozhodnú o tom podľa neho voliči. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.

Sulík si myslí, že po zmene premiéra už nebudú mať ľudia veľkú motiváciu zúčastniť sa na referende o predčasných voľbách. On sám sa však na referende zúčastní, pretože ho považuje za legitímny nástroj. "Referendum by malo byť dovolené. Ľud je suverén a čo povie, to je písmo sväté," povedal s tým, že referendová otázka, ktorej ústavnosť v súčasnosti rieši Ústavný súd (ÚS) SR, mala byť povolená.

Raši verí, že možnosť šírenia informácií a mobilizácia občanov je v dnešnej dobe vyššia a účasť tak bude nad 50 percent. Referendum ukáže podľa neho aj dôveru vo vládu a to, či ľudia uverili zmene postu premiéra. Ak by ÚS označil referendovú otázku za protiústavnú, istý podiel zodpovednosti na tom bude mať aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá podnet na ÚS podala, uviedol Raši.