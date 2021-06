Babičke Jitke spôsobil živel škodu za 2 milióny korún: Je to ako vojna!

Na tento desivý zážitok nikdy nezabudne! Penzistka Jitka (77) z Moravskej Novej Vsi (okr. Břeclav) bola aj po vyčíňaní tornáda stále v šoku.

Škody, ktoré jej spôsobilo na dome, odhadla na dva milióny českých korún (78 669 eur). Škody na duši sa vyčísliť nedajú...

Ako si obyvateľka moravskej dedinky spomína na začiatok besnenia tornáda? „Začal sa chvieť celý dom a ozýval sa strašný hukot. Prasklo sklo, a hneď to na mňa vyletelo,“ prezradila nám s trasúcim sa hlasom. „Som z toho v šoku. Nemáme strechu, nemáme komíny, je to hrozné. Je tam škoda, myslím, za 2 milióny. Za celý život som niečo takéto nezažila. To je ako vojna!“ Vyčíňanie tornáda netrvalo podľa Jitky ani 10 minút.

„Keď sa to skončilo, tak sme postupne so susedmi vychádzali na ulicu, boli sme ako mátohy, úplne omámení. Boli sme úplne bezmocní,“ opísala nám svoje pocity, ktoré zdieľala spoločne s ostatnými obyvateľmi obce. Jitka sa vďaka synovej rade a svojej pohotovej reakcii počas tornáda nezranila.

„Zaliezla som aj s našimi zvieracími miláčikmi do pivnice, lebo mi volal syn hneď, ako to vypuklo. Povedal mi, že sa tam mám utekať okamžite schovať. Keď som vyšla von, neverila som, čo vidím...“