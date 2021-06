Rodina exfarmárky Mokráňovej sa skrývala v pivnici: Tornádo nám zničilo dom!

Blondínka Lucia Mokráňová (29) je strachom bez seba. Známa televízna tvár totiž pochádza práve z oblasti, kde vo štvrtok večer vyčíňalo tornádo.

Jej brat žije v meste Hodonín a mama v obci Moravská Nová Ves, kde po štvrtkovej apokalypse nezostal kameň na kameni. Lucia bola s rodinou len dva dni pred katastrofou a podľa jej slov bolo už vtedy počasie nepriaznivé.

Vyčíňanie počasia len pár kilometrov za hranicami Slovenska narobilo škody aj v obci Moravská Nová Ves, kde žije Luciina rodina. „Mama mi volala, že im tornádo zničilo celý dom, zobralo aj polovicu strechy domu a polovicu z garáže. Odvčera sú bez elektriny, majú vybité telefóny. Keď mi volala po nešťastí, v hlase som počula úplné zúfalstvo. Zničilo nám dom, strechu, autá...“ vraví Lucia. Jej rodine sa našťastie nič nestalo.

„Našťastie sa stihli ukryť do pivnice, kde prečkali, a až potom sa išli pozrieť, čo sa stalo,“ pokračovala v rozprávaní pre Nový Čas. Strach mala aj o brata. Ten žije v Hodoníne: „Brat mi natočil video z nášho bytu, že to ide priamo na neho. Lietali autá, strechy, kamióny, všetko. Bola som tam za rodinou uplynulý utorok a už vtedy bola strašná víchrica a padali stromy, ale že o pár dní príde tornádo, tak to by som nikdy nečakala."