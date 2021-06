Mrazivé spovede ľudí, ktorým z domov ostali ruiny: Veronika tetu vyhrabala z trosiek!

Pár minút katastrofy im vzalo všetko, čo roky krvopotne budovali!

Obyvatelia niekoľkých obcí a miest na južnej Morave sa stále spamätávajú z apokalypsy, ktorá ich vo štvrtok postihla. Ničivé tornádo vzalo v okamihu množstvu ľudí strechu nad hlavou, ktorú si roky s láskou zveľaďovali, niektorým i milovaných blízkych. Tí, ktorí mali to šťastie, že prežili, majú pred sebou teraz náročnú úlohu: postaviť sa znova na nohy. To, čo sa stalo v malebnej moravskej oblasti, však majú ešte stále pred očami...

Fotogaléria 25 fotiek v galérii

Mikulčice

Veronika (47): Tetu som vyhrabala z trosiek

Ešte vo štvrtok ráno žila Veronika Bernátková (47) v útulnom dome v Mikulčiciach. Dnes z jej obydlia zostalo len torzo. Omnoho horšie, len o pár metrov ďalej, však dopadol dom jej tety. Ten živel rozmetal na trosky, navyše tetu zavalili steny vlastného domova. Veronika na skazu, ktorú videla u seba i tety, spomína s hrôzou v hlase a so slzami v očiach.

„Bola som doma, stála som medzi dverami v spálni. To bol zrazu tak strašný hluk, ako keby sa privalil rýchlik, všetko sa triaslo, a keď som uvidelo cez strop svetlo, už som vedela, že strecha je preč,“ hovorí o najhorších okamihoch svojho života. Ničivý živel im vzal všetko

„Auto máme zničené, všetko je preč, solárne panely, ktoré sme mali na dome, sme ani nenašli , bojler, ktorý bol na streche a má 300 kilogramov, je preč, strechu máme až na opačnom konci,“ opísala chvíle hrôzy, stojac pred domom milovanej tety.

Tá skončila v nemocnici v Kyjove so zlomeninami. Život jej zachránila práve Veronika. „Keď sa to skončilo, vybehla som k nej, len som ju počula slabým hláskom kričať, že tu som, tak som ju vyhrabala. Bolo to strašné, na ten pohľad do smrti nezabudnem.“