Tornádo v Lužiciach zabilo tehotnú Slovenku Martinu († 33): Svokra cez slzy opísala horor!

Obrovský smútok v rodine známeho slovenského hudobníka.

Vyčíňaniu šialeného tornáda v obci Lužice (okr. Hodonín) padla za obeť aj tehotná Slovenka Martina († 33), ktorá je dcérou prešovského muzikanta Františka Cmara zo známej kapely Mloci. Krásnu mladú ženu, ktorá nosila pod srdcom vytúžené bábätko, zavalila pergola a trosky padajúce z domu. Skonala počas prevozu do nemocnice.

Tehotná Martina sa tešila, že si konečne užije príjemné chvíle u svokrovcov na chalupe. Obaja s manželom bývali v Brne a do Lužíc išli aj preto, aby postrážili chalupu, kým budú svokrovci na dovolenke. Martinka mala o tri týždne termín pôrodu vysnívaného Daliborka, no krutý osud zariadil všetko inak...

Horor na terase

„Vo štvrtok večer sme sedeli na terase a zrazu začali padať krúpy. Nejako vážne sme to nebrali, pretože aj deň predtým padali krúpy. Boli sme presvedčení, že to do pár minút prejde,“ opísala tragický večer plačúca svokra Zora Vaňková.

„Zrazu sa však zmenilo počasie a vtiahlo nás z terasy cez sklo až do chaty. Martina zostala na terase, nestihli sme sa k nej vrátiť. Potom, keď sme sa zmobilizovali, nabehli sme k nej na terasu, lenže Maťka bola zavalená. Rýchlo sme jej pomáhali, volali sme sanitku. Tá však nemohla prísť, lebo príjazdová cesta bola kompletne zatarasená sutinami. Môj syn ju naložil do auta a vydal sa s ňou do najbližšej nemocnice inou trasou. Žiaľ, keď tam dorazili, moja nevesta bola už mŕtva a rovnako aj vytúžený vnúčik,“ dokončila vzlykajúca svokra.

Smútok muzikantov

Úmrtie dcéry úspešného hudobníka Františka Cmara ťažko nesú aj priatelia jej otca, členovia prešovskej kapely Mloci, ktorí sa však k nemu nechcú obšírnejšie vyjadrovať. „Môžem vám len potvrdiť, že sa to stalo,“ povedal nám jeden zo zarmútených hudobníkov. Otec Martiny hneď potom, ako sa dozvedel o tragickej smrti svojej dcéry, sa vydal na miesto nešťastia na južnú Moravu.