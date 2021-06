Domáci opísali peklo na zemi: Tornádo na Morave vyčíňalo 15 minút, mladíka († 21) zabila lampa

Ako v najhoršom katastrofickom filme!

Tornádo, ktoré zasiahlo južnú Moravu, potrebovalo na dokonanie skazy len 15 minút. Miestnym obyvateľom zostali len oči pre plač. Pohľad na zničený majetok a zranených pripomína apokalypsu. Čo predchádzalo vypuknutiu tohto pekla a akú pomoc ponúkla slovenská vláda?

Prvé správy zo štvrtka večera hovorili spočiatku len o silnej búrke s krúpami. Po 20. hodine však začali z južnej Moravy prichádzať obrázky pripomínajúce apokalypsu. Ľudia hovoria, že doslova behom pár sekúnd si museli ratovať holé životy.

„Sedel som v dielni a chystal som zemiaky pre kačky. Zrazu som počul divné hučanie, ako keby sa blížil vlak. Potom som si však uvedomil, že to je iný zvuk. Prešiel som akurát cez dvor k domu a začalo sa peklo. Všetko lietalo,“ opísal nástup ničivého živla pre Novinky.cz Jaroslav Doležal.

To, v čom sa zhodujú všetci obyvatelia postihnutých oblastí, je fakt, že hoci to trvalo len pár minút, im to pripadalo ako večnosť. Rovnako to prežívali aj v obci Moravská Nová Ves. „Zrazu sa zatiahlo, začalo popŕchať a naraz sa zdvihol vietor. Po 15 minútach bolo po všetkom. Malo to obrovskú silu. Skriňa nám vletela do kuchyne. Všade lietali tehly, plechy, kamene,“ hovorí jeden z obyvateľov, ktorého dom je v troskách.

Vietor podľa odborníkov dosahoval až 219 km/h a miestami zrejme aj viac. Spôsobené škody totiž zodpovedajú následkom tornáda intenzity F3 na päťstupňovej Fujitovej stupnici klasifikácie tornád.

Mŕtvi a 200 zranených

Hrozivé škody, ktoré vháňajú slzy do očí všetkým, ktorí videli túto spúšť, však nie sú to najhoršie. Ničivý živel si vyžiadal minimálne 5 obetí, nie je vylúčené, že ich počet sa ešte môže zvýšiť. Medzi mŕtvymi je aj 21-ročný muž, na ktorého spadla lampa. Záchranári mali plné ruky práce a ako priznal riaditeľ nemocnice TGM v Hodoníne Anton Tesařík, občas nevedeli, čo skôr.

„Ošetrení ľudia majú najmä trieštivé zlomeniny stavcov, poranenia hlavy, zlomeniny lebky či poranenia brušnej dutiny. Tie hodiny pomoci boli desivé a povedal by som až apokalyptické,“ uviedol pre ČT24. V hodonínskej nemocnici a taktiež v Břeclavi leží vyše 150 ľudí, do stovky pritom ošetrili priamo na mieste.

Obrovské škody, ľudia bez strechy nad hlavou

Medzi najviac zasiahnuté obce južnej Moravy patrí Hruška. Podľa vicestarostu Mareka Babisza je to katastrofický pohľad. „Časť obce je úplne zrovnaná so zemou, zostali len obvodové múry bez striech, bez okien. Zničená je škola, vyvrátené sú storočné lipy, je to šialené. Ja vydržím veľa, ale keď som márne po obci hľadal vežu kostola, bolo mi do plaču,“ povedal pre ČT24 s tým, že škody ešte nemajú zrátané. Predpokladá sa, že celkovo by mohli dosiahnuť stovky miliónov korún.