Klimatológ o výskyte tornád na Slovensku: Jeho vyhlásenie vás zaskočí

Na Slovensku sa najčastejšie pri búrkach vyskytujú víry s horizontálnou osou otáčania v tvare valca, ktoré sa nazývajú húľavy.

Oveľa zriedkavejšie sa vyskytujú víry s vertikálnou osou otáčania v tvare chobota, ktoré sú klasifikované ako tornáda. V rozhovore pre portál Webnoviny.sk to povedal klimatológ Pavel Matejovič s tým, že takmer každý rok sa na Slovensku vyskytne najmenej jedno tornádo. Ako doplnil, tornádo pozorovali už aj tento rok na jar na východnom Slovensku, bolo to 22. apríla v obci Ploské (okr. Revúca). Podľa neho je pravdepodobné, že nejaké slabšie tornáda sa mohli vyskytnúť aj vo štvrtok 24. júna, no nemali taký ničivý účinok ako to na južnej Morave.

Okrem silných búrok zažila včera pohraničná oblasť medzi Slovenskom a Českom aj ničivé tornádo. Klimatológ vysvetlil, že tornáda vznikajú pri veľmi silných búrkach najmä na teplotných rozhraniach, ktoré oddeľujú teplý a studený vzduch. „Teplý vzduch musí byť dostatočne nasýtený vodnou parou, ktorá umožňuje vznik intenzívnej búrkovej oblačnosti. Teplý vzduch stúpa prudko hore a vzniká mohutne vyvinutá vertikálna búrková oblačnosť. Silné búrky môžu byť potom spojené okrem intenzívnych zrážok aj s inými nebezpečnými javmi, ako sú krúpy a tiež vzdušné víry, ktoré môžu mať rôzny charakter," priblížil.