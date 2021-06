SNS vypenila: Tvrdenia NKÚ o nákupe F-16 odhaľujú absolútnu neznalosť problematiky

Tvrdenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o neefektívnosti nákupu stíhacích lietadiel F-16 vychádzajú podľa Slovenskej národnej strany (SNS) z absolútnej neznalosti problematiky.

Strana, v gescii ktorej bol rezort obrany v čase negociácií a nákupu stíhačiek, to uviedla v reakcii na analýzu kontrolórov.

Národniari upozorňujú, že počet lietadiel si určili Ozbrojené sily SR, teda vojaci, a to po konzultácii s predstaviteľmi partnerských štátov, upozorňujú tiež, že nákup bol rozhodnutím vlády, nie ministra Petra Gajdoša. "Ak by Slovenská republika nekúpila akékoľvek lietadlá, boli by tu už prítomné cudzie ozbrojené sily a platili by sme viac ako 60 miliónov eur ročne iným za ochranu vzdušného priestoru," upozornila SNS.

Za odborne nemiestne považuje porovnávať americké F-16 a švédske Gripeny, tvrdí navyše, že nakúpené lietadlá možno kedykoľvek predať. "A vždy to je lepšie, ako si prenajímať lietadlá ako Česká republika. Pri porovnaní kúpy a prenájmu niet o čom diskutovať," dodala SNS.

NKÚ v piatok predložil analýzu efektívnosti nákupu 14 stíhačiek F-16. Na základe analýzy kontrolóri uvádzajú, že nákup všetkých 14 lietadiel nebol opodstatnený, upozorňujú na to, že ekonomická výhodnosť danej akvizície nebola vôbec porovnaná s inými možnosťami, napríklad ochranou vzdušného priestoru prostredníctvom NATINAMDS alebo nákupom iného typu lietadiel. Kritizujú to, že najdrahšia armádna akvizícia v histórii SR nebola prerokovaná v parlamente, hoci zákon tak ukladá, a o nákupe a celkovej sume nákladov za obstaranie a prevádzku nebola dostatočne informovaná ani verejnosť. Kritika NKÚ mierila i k tomu, že pri obstarávaní neboli vôbec vyrokované kompenzačné programy, z ktorých by profitovala domáca ekonomika a zbrojný priemysel SR.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Stíhačky by mali Slovensko stáť 1,6 miliardy dolárov, so zarátaním munície, výcviku a nákladov na prevádzku v prvých dvoch rokoch 1,9 miliardy eur. Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Súčasťou zmluvy je aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu. MO SR v súčasnosti rokuje s americkou stranou o prerozdelení splátok.