Môže z toho byť problém? Kontrolóri si posvietili na nákup 14 stíhačiek F-16: Ostrá kritika

Ministerstvo obrany (MO) SR pri nákupe 14 stíhacích lietadiel F-16 v roku 2018 nepreukázalo opodstatnenosť tejto najdrahšej akvizície vojenskej technicky v histórii SR.

V súlade s pravidlami nebol ani samotný proces nákupu a jeho schvaľovanie. Vyplýva to z analytickej správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o nákupe stíhacích lietadiel F-16, ktoré na piatkovom tlačovom brífingu priblížil šéf NKÚ Karol Mitrík a podpredseda úradu Ľubomír Andrassy.

Poukázal na to, že o nákupe stíhacích lietadiel rozhodla vláda v čase, keď neboli aktualizované obranné stratégie. "A na rozdiel, napríklad, od Bulharska, ktoré realizovalo podobný nákup, akvizíciu, ho neodobril ani parlament,“ upozornil Mitrík.

NKÚ na tieto fakty poukazuje i vzhľadom na celkové náklady, v ktorých je zarátaná nielen obstarávacia cena, ale aj prevádzkové náklady. "Celková suma sa v horizonte 40 rokov šplhá na približne 6,2 miliardy eur,“ uviedol Andrassy. "Tieto fakty však neboli nielen predmetom rokovania v parlamente, ale ani súčasťou verejnej diskusie, hoci podľa nášho názoru mala byť verejnosť informovaná o tom, že je potrebné počítať s takýmito nákladmi do budúcnosti a malo prísť k dosiahnutiu verejného konsenzu s nákupom,“ dodal podpredseda NKÚ.

Dostatočne podľa kontrolórov nebola preukázaná ani výhodnosť nakúpených strojov oproti konkurenčným ponukám, rovnako tak neboli preverené iné možnosti zabezpečenia obrany vzdušného priestoru, napríklad systém ochrana vzdušného priestoru prostredníctvom NATINAMDS alebo nákup lietadiel 5. generácie.

Kontrolóri takisto kritizujú fakt, že pri obstarávaní neboli vyrokované ani kompenzačné programy, či už priame investície do zbrojného priemyslu, alebo zabezpečenie subdodávateľských vzťahov pre vlastnú zbrojnú výrobu. NKÚ odhaduje, že takýmito kompenzáciami by sa do slovenskej ekonomiky dostal približne rovnaký objem peňazí ako bola obstarávacia cena za lietadlá, výcvik, muníciu a dvojročnú prevádzku – 1,9 miliardy eur.

Šéf NKÚ Mitrík zároveň poznamenal, že nákup sa svojím spôsobom dostáva aj do rozporu s plánovanými záväzkami SR voči NATO pri modernizácii svojej armády. "Nákup 14 stíhacích lietadiel F-16 prevyšuje požiadavky cieľov spôsobilostí 2017 a odčerpáva zdroje od realizácie meškajúceho projektu ťažkej mechanizovanej brigády. Záväzkom voči NATO nie je nákup stíhačiek alebo modernizácie ťažkej mechanizovanej armády,“ upozornil.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Stíhačky by mali Slovensko stáť 1,6 miliardy dolárov. Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Súčasťou zmluvy je aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu. MO SR v súčasnosti rokuje s americkou stranou o prerozdelení splátok.