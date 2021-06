Slovensko sa potí v horúcom pekle: Meteorológovia prezradili, kedy príde k zmene!

V najbližšom období očakáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zmiernenie horúčav.

Malo by k tomu dôjsť v piatok (25. 6.) najmä na západe a v Žilinskom kraji, na ostatnom území až v sobotu (26. 6.). SHMÚ o tom informuje na sociálnej sieti. "Na svedomí to bude mať zvlnený studený front, ktorý od západu pomaly postupuje do našej oblasti. Sú s ním spojené aj veľmi intenzívne búrky, zatiaľ najmä v Dolnom Rakúsku, na Morave a v Poľsku," vysvetlil SHMÚ. V noci zo štvrtka na piatok (25. 6.) môžu zasiahnuť aj časť nášho územia, predovšetkým západné pohraničie alebo sever našej krajiny. "Do oblasti Bratislavy priniesla jedna z búrok v štádiu rozpadu krásny pohľad na oblaky typu mammatus," priblížil SHMÚ.

Úrad zároveň vo štvrtok zaznamenal druhýkrát v histórii na Slovensku v júni teplotu 38 stupňov Celzia. Namerali ju v Mužli. Na mnohých staniciach boli vo štvrtok prekonané teplotné rekordy. "Na niektorých staniciach boli namerané najvyššie júnové hodnoty teploty vzduchu v histórii pozorovaní. Podľa operatívnych dát išlo o Štrbské Pleso (29 stupňov Celzia), Poprad (33,1 stupňa), Liptovský Hrádok (34,5 stupňa) či Somotor (37 stupňov)," skonštatoval SHMÚ.