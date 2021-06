Sklad prešovského Solivaru sa dočkal veľkej pocty: Legenda na známke!

Historickému skvostu sa dostalo pocty, akú si zaslúži. Sklad prešovského Solivaru zvečnil na poštovej známke Jozef Česla (43). Rytec z Kežmarku pracoval na požiadavke Slovenskej pošty viac ako rok.

Sklad soli využívali pri ťažbe soli do začiatku 20. storočia. Dokončili ho v roku 1825 a vyhorel v roku 1986. Pred piatimi rokmi ho obnovili. Jozef Česla, rytec z Kežmarku, navrhoval známku na základe fotografie, ktorú potom vyryl do ocele.

Radosť zo známky má aj riaditeľ Múzea Solivar Marek Duchoň. „Oslovila nás Slovenská pošta s tým, že má záujem o vydanie známky z edície technických pamiatok. Z niekoľkých návrhov objektov komisia vybrala najvhodnejší, a to práve sklad soli. Je to prvá známka s podobou Solivaru. Sme radi, že sa to konečne zrealizovalo,” uviedol riaditeľ. Podľa lektorky múzea Tatiany Šimoňákovej by mohla byť známka ďalším impulzom, ktorý môže pritiahnuť turistov. „Dúfam, že to tak bude, a sme radi, že múzeum konečne po krušných časoch znova ožíva,” konštatovala.