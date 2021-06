Osudová druhá nehoda SaSkára Rakovského († 28): Smrti už o vlások raz unikol!

Obrovský smútok sa vznáša nad Zlatými Moravcami. Celé mesto žiali za Petrom Rakovským († 28), ktorý tragicky zahynul v pondelok pri Bratislave.

Jeho auto na diaľnici narazilo do kamióna a nádejný politik a právnik nemal šancu na prežitie. Nadaný mladý muž pritom podľa informácií Nového Času už v minulosti prežil hrozivú dopravnú nehodu na motorke.Usmievavý mladík si dokázal počas svojho krátkeho života získať srdcia každého, koho stretol. Jeho cesta sa však tragicky skončila pri hrôzostrašnej nehode v pondelok popoludní.

„Krátko pred 17. hod. došlo v 50,5 km diaľnice D2 v smere do Bratislavy k tragickej dopravnej nehode. Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k nárazu vozidla Suzuki Vitara do kamióna zn. Mercedes. Zrážkou utrpela pravdepodobne jedna osoba vo vozidle Suzuki zranenia, ktorým na mieste nehody podľahla,“ informovali policajti. Dôvodom mal byť aj mikrospánok a Peter tak nestihol zabrzdiť a vpálil so svojím autom do kamióna.

Nový Čas zistil, že táto udalosť nebola prvou Petrovou vážnou dopravnou nehodou. Pred rokmi už zubatej na ceste unikol. „Mal haváriu na motorke, mal aj skrutky v kolene. Syn lekára, ktorý mu ho dával dokopy, bol vtedy s ním,“ povedal známy rodiny. Zo zranenia sa zotavoval veľmi dlho, no napokon sa dokázal zaradiť späť do bežného života. Petra si však osud našiel o pár rokov neskôr práve na ceste do hlavného mesta, kde pôsobil aj ako advokátsky koncipient na Univerzite Komenského.