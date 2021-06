Nórsky minister vrátil Slovensku 44 rímskych mincí: Potešená reakcia Korčoka

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska.

Tie pravdepodobne našli na Slovensku počas ilegálnych pseudoarcheologických aktivít a následne ich ilegálne prevezli do Nórska. Navrátenie nezákonne vyvezených kultúrnych objektov do zahraničia sa realizuje v súlade so záväzkami medzinárodného práva a na základe Dohovoru UNESCO a nórskeho Zákona o ochrane kultúrneho dedičstva. Informoval o tom Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Nelegálny obchod s predmetmi kultúrneho dedičstva je rozsiahly globálny problém. Som veľmi rád, že sa tieto predmety vrátili tam, kde patria, teda na Slovensko,“ vyhlásil šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS).