Gastrosektror volá po znížení DPH: Sulík si o tom myslí svoje, jeho názor je proti hodnotám SaS

Dočasne znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro sektor na 5 % by mohlo mať viac výhod ako nevýhod.

Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda SaS Richard Sulík. Zároveň však dodal, že ide iba o jeho osobný názor, ktorý je proti straníckemu nastaveniu a hodnotám SaS. „Viem, že niektorí kolegovia z našej strany s týmto nesúhlasia a majú iný názor. Uvidíme ako rokovania o tomto návrhu dopadnú na koaličnej rade. Všetky dopady prípadného zníženia DPH pre gastro sektor sa musia poriadne zvážiť. Existuje však výrazne viac opatrení, ktoré predstavíme, a ktoré môžu pomôcť aj gastro podnikateľom," povedal Sulík.

Prevádzkovatelia gastro sektora, hotelieri a agropotravinári prosia vládu o predloženie návrhu zákona na zníženie DPH pre gastro sektor na 5 % do konca roka 2022 a následne na 10 %. Iba znížená DPH pre tento sektor je podľa nich jedinou účinnou vakcínou na jeho záchranu. Konštatovali to v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Aliancie slovenskej gastronómie (ASG), Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a platformy Stále máme chuť.

Identický návrh predstavili už koncom mája poslanci NR SR, a to členovia opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini, Richard Raši a Matúš Šutaj Eštok. Tí navrhujú dočasné zníženie DPH pre služby v oblasti gastra na 5 %. Znížená DPH by mala platiť do konca roku 2022, potom by zostala znížená sadzba 10 percent, rovnako ako na ubytovacie služby. Tento návrh je zaradený do programu rokovania parlamentu na aktuálnej júnovej schôdzi.

Ministerstvo financií SR (MF SR) v pondelok v reakcii pre agentúru SITA uviedlo, že k otázke možného znižovania DPH aktuálne prebiehajú na rezorte interné diskusie. Aj preto finálne stanovisko zatiaľ tlačový odbor MF SR nebude poskytovať. Pomoc podnikateľom ale v princípe rezort neodmieta.