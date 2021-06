Valášek nepodporí návrh zákona o štátnej službe: Ostré výhrady!

Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) na dnešnom hlasovaní parlamentu nepodporí návrh zákona o štátnej službe.

Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii. Návrh zákona by podľa Valáška v prípade schválenia umožnil šéfom služobných úradov, ktorí sú zväčša politickými nominantami, vyhodiť vedúcich pracovníkov bez udania dôvodu, čo by v štátnej správe rozšírilo atmosféru strachu.

„Ako bude v atmosfére strachu fungovať taký Inštitút pre fiškálnu politiku, keď jeho hlavnou úlohou je politikov varovať, ak nezodpovedne šafária so štátnym rozpočtom? Kde sa v budúcnosti nájde šéfka alebo šéf Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv s odvahou postaviť sa proti nezodpovednému rozhodnutiu očkovať neoverenou vakcínou?“ pýtal sa Valášek.

Návrh zákona je podľa neho „medveďou službou“, ktorá navyše umožní obsadzovanie pozícií v štátnej správe politickými nominantami, čo bude môcť využiť terajšia ale aj budúce vládne garnitúry. Situáciu vníma tak, že prípadné schválenie návrhu by pre zamestnancov štátnych inštitúcií znamenalo demotiváciu.