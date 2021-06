Ako sa bude cestovať v bratislavskej MHD: Rodičia študentov môžu na kompenzácie zabudnúť

Cestujúcich bratislavskou MHD čakajú od prvého júla novinky! Rušiť sa budú niektoré papierové cestovné lístky, zmenia sa ceny ročných električeniek a pribudne aj nová možnosť, ako za cestovné zaplatiť priamo v dopravnom prostriedku.

Zároveň je už jasné, že majitelia predplatných cestovných lístkov (PCL) sa po lockdowne nedočkajú kompenzácií navyše. Cestujúcim tak zostáva možnosť požiadať o vrátenie cestovného len na základe prepravného poriadku.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID) pristúpila ku kompenzácii pre tých, ktorí počas lockdownu nevyužívali MHD a mali zakúpené PCL na začiatku krízy spojenej s ochorením COVID-19. Časti PCL platných v rámci Integrovaného dopravného systému (IDS) v Bratislavskom kraji (BSK) sa v druhej polovici minulého roka predlžovala platnosť.

Týkalo sa to 90-dňových, 365-dňových a žiackych 365-dňových predplatných cestovných lístkov. BID, ktorá má na starosti cenovú politiku, však tento rok niečo podobné nechystá. „Na začiatku pandémie sa urobilo mimoriadne opatrenie a teraz postupujeme v zmysle toho, čo je schválené v prepravnom poriadku. Platnosť dopravných kariet teraz predlžovať nebudeme,“ povedala Novému Času hovorkyňa BID Eva Vozárová.

Nový spôsob platby a rušenie lístkov

Začiatok tohtoročného leta sa pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta ponesie v znamení zmien v oblasti využívania MHD. Prvou z plánovaných noviniek, ktoré Dopravný podnik Bratislava (DPB) od 1. júla uvedie do skúšobnej prevádzky, je služba s názvom Kartuj. Na registráciu jednorazových cestovných lístkov vďaka novinke teraz postačí platobná karta či smart zariadenie.

Za lístok budete môcť po novom zaplatiť tak, že platobnú kartu alebo smart zariadenie priložíte k označovaču vo vozidle MHD, vďaka čomu zrealizujete takzvaný TAP. „Inovovaná služba nadviaže na svoju predošlú verziu, v rámci ktorej slúžila bezkontaktná platobná karta len ako nosič predplatného cestovného lístka. Najväčšie výhody pre cestujúcich plynú najmä z jednoduchej a ľahko dostupnej možnosti úhrady cestovného,“ vyjadril sa v tejto súvislosti predseda predstavenstva DPB, a. s., Martin Rybanský. Medzi chystanými novinkami sa vyskytlo aj rušenie niektorých papierových cestovných lístkov.

Po novom si tak od júla už nebudete môcť kúpiť 15-minútový lístok ani Karnet, univerzálny papierový lístok s možnosťou viacnásobného využitia. Cena sa nezmení pri 30-minútovom lístku, ktorý aj naďalej kúpite za 90 centov, a ani pri 24-hodinovom sieťovom lístku v hodnote 6,90 eura. Lístky, ktoré budú zakúpené v pôvodných cenách do 30. júna, budú mať predĺženú platnosť do 30. septembra. „Výmena lístkov sa nebude realizovať,“ vysvetlila generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.

SLlužba kartuj

Jeden TAP (priloženie platobnej karty alebo smart zariadenia k označovaču lístkov) bude stáť 1 € na 60 minút.

Zaplatiť za jazdu prostredníctvom TAP-u budete musieť do 30 sekúnd od nastúpenia do vozidla a takýto cestovný lístok bude platný okamžite.

V prípade, že do 45 minút po prvom TAP-e prestúpite na iný spoj, zmenu budete mať zadarmo.

Denný strop, ktorý cestujúci zaplatí, predstavujú 4 TAP- -y, pričom ďalšie budú do polnoci daného dňa bezplatné. Použiť však vždy musíte rovnakú bezkontaktnú platobnú kartu alebo smart zariadenie (kombinácia možná nie je).

Na využívanie tejto služby nie je potrebné sa nikde registrovať.

Špeciálnym označovačom, ktorý transakciu umožní, bude vybavené každé vozidlo MHD.

Čo s nevyužitým lístkom

Eva Vozárová, hovorkyňa BID

- V prípade, že má niekto neprecestovaný, čiastočne využitý PCL, môže požiadať o vrátenie cestovného. Existujú na to špeciálne kalkulačky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke IDSBK. Držitelia kariet si môžu prostredníctvom nich vypočítať sumu, ktorá im bude vrátená. Počíta sa to odo dňa, keď človek požiadal o vrátenie nevyužitého cestovného. Iné je to v prípade, keď je človek hospitalizovaný, vtedy sa o vrátenie sumy dá požiadať aj po skončení platnosti PCL. Na začiatku pandémie sa cestovné lístky predlžovali. Teraz, po viac ako roku, môžu ľudia už dopredu počítať s tým, že sa situácia môže zhoršiť, a tak si cestovný lístok nekúpia, alebo ak si ho kúpia, tak požiadajú o vrátenie časti cestovného v zmysle predpisov.

Zmeny od júla